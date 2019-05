Para muchos analistas lo específico de la política no es lo material —como podría ser en la economía— sino los elementos simbólicos. La política emana sentido. El sábado por la mañana un afluente inesperado atravesó cualquier escenario de cara a los comicios nacionales. La voz en off de la ex mandataria anunciaba en un video dotado de emotividad y tono mesurado que su candidato al sillón de Rivadavia sería nada más ni nada menos que Alberto Fernández.