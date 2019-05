Por último, queremos llevar a ustedes lo que los mencionados autores consideran la configuración de la forma mentis propuesta por Francisco para discernir la manera de comunicar bien en una sociedad polarizada. Consiste en dos no y dos sí. En primer lugar, no discutir con quien busca polarizar y no dejarse confundir con falsas contradicciones. Los dos sí consisten en decir sí a la misericordia, es decir, no caer en el error de querer "vencer" o "derrotar al otro", sino decirle sí al bien del otro; decirlo en "dialecto materno". Esta expresión del Santo Padre la entendemos como mantener un diálogo desde la comprensión y la ternura, con firmeza y convicción, pero lejos de toda agresión.