El peronismo federal no tiene su "macho alfa". Lo esperaba en la figura de Juan Schiaretti después del arrasador triunfo del gobernador cordobés el pasado domingo, pero el hombre se corrió explícitamente de ese lugar. No será presidenciable y si juega el papel de armador lo hará seguramente desde un perfil más bajo del que se estaba esperando. Tiene mucho para aportar pero no parece estar dispuesto a dejarse a correr por las presiones del momento.