Sin embargo, entre quienes trabajaron y gobernaron bajo la era K, la visión es un tanto diferente porque entienden que optaron por alguien que no la opaca, que no genera empatía y que no tiene ni territorio ni militancia, es decir, imaginan un escenario donde la vicepresidente no sería tal. "¿No se acuerdan del doble comando? Y ella solo era primera dama, eso sí, con despacho en la Casa Rosada. ¿Se imaginan ahora…?", dice un ex kirchnerista rememorando la época en la cual gobernaba Néstor Kirchner pero se decía que el verdadero poder lo detentaba su mujer. De esta forma, hay quienes entienden que sigue sin haber diálogo posible porque no ven la candidatura de vicepresidente como un gesto de generosidad ni de renunciamiento.