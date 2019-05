Por empezar, los términos 'educación' y 'escolarización' suelen ponerse en un plano de igualdad conceptual, utilizados como sinónimos, y eso es un grave error. La escolarización es el conjunto de acciones coordinadas que derivan en la asistencia de un niño o niña a la escuela, mientras que la educación es un territorio vasto, inorgánico y no necesariamente coordinado de sucesos que operan sobre la capacidad genérica y específica de aprendizaje de todos los seres humanos. La diferencia entre ambos conceptos no necesariamente es etaria, a pesar de que es poco habitual la concurrencia de adultos a la escuela, sino de alcance. Se escolariza solo en la escuela, o desde la escuela, con sus beneficios y sus limitaciones, mientras que se puede educar desde innumerables ámbitos, foros, instituciones, vivencias y situaciones por las que uno transita todo el tiempo a lo largo de su vida. El problema de esta confusión conceptual no es dialéctico, sino que tiene implicancias prácticas concretas.