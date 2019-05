Los Estados Unidos no pueden continuar esta retórica mientras su economía crece al 3,2%, la tasa de desempleo es del 3,6% y el ingreso per cápita supera los 60 mil dólares. Trump pareciera estar siempre en campaña y hablar para sus electores, olvidándose que estas acciones perjudican las posibilidades de contar con un marco de estabilidad para no afectar el crecimiento sostenido de la economía mundial de los últimos años.