El proyecto sigue sin debatirse en las comisiones correspondientes en el Senado. En este contexto terrible de retrocesos y de claudicación de derechos, es indispensable y urgente el tratamiento de este tipo de iniciativas, por eso, con mucho respeto les pido a mis pares que creen que la justicia social es el camino para lograr la igualdad que me acompañen o bien me ayuden a insistir con el tratamiento de este proyecto para que no siga durmiendo mientras las mujeres con mayores necesidades se quedan sin la protección del Estado.