El GAFI no tiene una constitución o un período de vida definido, sino que renueva su misión periódicamente, dado que la continuidad del organismo depende del acuerdo entre los miembros que lo componen. Por esta razón, si bien al GAFI se lo conoce como un organismo intergubernamental, lo más apropiado es denominarlo mecanismo, ya que no tiene un acto formal de creación, no tiene un período de vida definido, y tampoco existe un acto formal de incorporación de un nuevo miembro.