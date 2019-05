Al mismo tiempo, la fuente pidió que le prestáramos atención a las palabras de Schiaretti reivindicándose como parte de un peronismo democrático, republicano y sin vocación de llevarse el mundo por delante. "El Gringo no va a mover un dedo para que Cristina vuelva a ser presidente. Ella se portó con Córdoba mil veces peor que Macri. Y no hay nada que nos indique no va a regresar con espíritu de venganza. Primero, contra los propios peronistas", me explicó la misma persona cercana al gobernador.