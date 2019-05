Le pregunté a nuestra amiga en qué consistía la vacuna y me dijo, con una pizca de humor: "En los últimos meses miles de venezolanos han arribado a Argentina. En su mayoría son jóvenes, gente trabajadora y luchadora que no le temen al trabajo, la generalidad, aparte de trabajar, estudian. Estos muchachos son un reto para los que han crecido bajo el populismo, esos que odian el trabajo y el sacrificio". Gaby agregó que tenía fe en que el histórico populismo argentino fuera quebrado por el ejemplo de estos inmigrantes, que la gente se diera cuenta de que se debe ser responsable en todos los aspectos de la vida, que no se debe ser dependiente de ningún gobierno.