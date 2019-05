Macri tiene tan claro que su candidatura no era lo suficientemente confiable que, una noche de la semana pasada, llamó a la Gobernadora para preguntarle qué hacer al respecto. Dólar y riesgo país aumentaban y él ya no sabía cómo responder. También llamó esa noche al Jefe de Gobierno de la Ciudad. ¿Debía dar un paso al costado? Por la mañana, también se comunicó con su amigo Nicolás Caputo. Los tres, a su vez, se comunicaron entre sí y concluyeron que carecía de sentido lo que estaba pasando. Había que empezar a dar señales contundentes. Había que empezar con lo más evidente, dar señales de que la mayoría de la dirigencia política avala los lineamientos fundamentales de la salida económica, asegurando que no habrá default ni se buscará salir de la inflación con recetas populistas.