Ojalá que eso no suceda y los demócratas venezolanos no lo admitan. Es pan para hoy y hambre para mañana. Treinta años después de las elecciones de 1990, Daniel Ortega y el sandinismo continúan gravitando sobre Nicaragua, mientras el socialismo del siglo XXI se mantiene en ese país, en Venezuela y en Bolivia, orquestado por La Habana. Padrino no es solo el jefe de las Fuerzas Armadas, como era el general Humberto Ortega en Nicaragua. Es el protector de un narcoestado aliado de los terroristas del Medio Oriente. El problema no se soluciona con parches, sino con medidas drásticas. Es la hora de los cirujanos de hierro, no de las curitas.