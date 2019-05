El segundo desafío que tiene la ex mandataria es un tanto más complejo que el anterior: lograr coherencia en los mensajes de campaña. Esto es fundamental para no confundir a los electores y reforzar el mensaje que se quiere transmitir. En ese sentido, compatibilizar un tono de campaña conciliador con la actitud de su militancia es no solo muy complejo, sino ciertamente imprescindible. Algo de ello se evidenció en la previa de la presentación del libro en La Rural, con las actitudes de algunos militantes respecto a periodistas de algunos multimedios.