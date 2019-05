A su vez, los 10 puntos expresan una señal clara a los mercados y una reafirmación de que no hay otro camino al digitado por el FMI. Uno de los puntos más importantes es que se vuelve a la carga con la idea de una reforma laboral, a pesar del débil consenso que genera. Pero lo que está en disputa no es solo una dimensión económica, sino una forma de comprender las transformaciones en el mundo del trabajo: en nombre de la modernidad y la libertad se pretende consolidar un fenómeno de precarización feroz; en nombre de la autonomía, la autorrealización se transforma en una autoexplotación descarnada. La meritocracia, si no hay un Estado que garantice condiciones de igualdad, es una estafa sin precedentes y una forma de individualizar problemas que son colectivos.