Por el lado de la legitimidad, quien finalmente gane las elecciones tampoco contará con un cheque en blanco por parte de la ciudadanía. Tanto Macri como Cristina, hoy posicionados con mayores probabilidades de imponerse, no cuentan con una base electoral lo suficientemente amplia que les otorgue libertad para aplicar políticas públicas de alto impacto. Quien gane lo hará gracias a que un amplio sector de la sociedad decidirá por el rechazo a su contrincante y no por atributos propios, aspecto que no supo comprender el actual gobierno de Cambiemos.