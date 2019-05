Este "gobierno para muchos" —y no para unos pocos— exige la unión de los sectores que realmente se oponen al Gobierno, para juntos gestionar teniendo como eje el crecimiento y no el ajuste; el consumo y no la pérdida de poder adquisitivo; tarifas pagables y no la dolarización de la economía. Es por eso que sostengo que son otros los 10 puntos prioritarios: