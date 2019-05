La manera de presentar Sinceramente, el libro de Cristina, no parece tan diferente. No lo hará como lo vienen haciendo, desde 1975, cuando se inauguró la Feria Internacional del libro de Buenos Aires, autores como Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, Paul Auster o el escrito sudafricano y Premio Nobel 2003 John Maxwell Coetzze, para elegir algunos, al azar. Lo hará bajo la seguridad de la guardia pretoriana de los chicos grandes de La Cámpora. La presentación de su libro implicará cortes de calles. No permitirá que los medios de comunicación críticos e independientes cubran el acto. Tendrá el monopolio de una suerte de cadena nacional privada y los medios y periodistas que quieran reproducirlo no podrán hacerlo desde sus propios dispositivos.