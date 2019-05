Pocos días atrás el Pentágono dio a conocer un amplio informe sobre las estrategias de largo plazo de China en el campo militar y de seguridad internacional o el Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2019. Una de las secciones más interesantes y novedosas es la dedicada a entender cómo esta potencia ascendente con sus planes perjudicará intereses claves de Rusia en zonas como Asia central.