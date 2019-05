Tienen razón el presidente Juan Guaidó y Leopoldo López, su jefe político, cuando afirman que pronto habrá una nueva intentona militar, y otra, y otra, hasta que Maduro salga del poder, vivo o muerto. No le temen ni lo respetan. Pero para lograrlo es muy conveniente que los venezolanos no abandonen las calles e ignoren la propuesta de Padrino López (hoy el hombre de La Habana): salir de Maduro, pero a cambio de la no intervención extranjera. Esa obscena propuesta significaría la permanencia de la narcodictadura, como señala el analista Jorge Riopedre.