La irrupción de Roberto Lavagna como candidato presidencial es un hecho que generó el desconcierto de lo que no ha sido previsto, de lo que no ha sido vaticinado. No trabajó su candidatura, no la buscó, no nos quiso convencer de ser el hombre providencial de nada. Al revés: el momento histórico fue quien lo convocó, la necesidad ciudadana de construir un nuevo tipo de liderazgo fue quien lo trajo a la arena de la disputa electoral. Así, repentinamente, apareció aquella foto con sandalias y soquetes que tanto dio que hablar. Un hecho trivial en sí mismo que se convirtió en un símbolo cargado de sentido. Unas sandalias con soquetes como síntesis de la humildad frente a la fatuidad de las candidaturas pretenciosas construidas con big data, couching, aparato y campañas millonarias en las redes.