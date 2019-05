El jueves 25 de abril, el influyente diario británico Financial Times publicó un título estremecedor: "Argentina is on the brink". La Argentina está al borde del abismo, tradujeron unos. La Argentina está en la cornisa, tradujeron otros. La semana que termina tuvo varias noticias destacadas -el paro de Hugo Moyano, la sublevación de la oposición venezolana, el éxito del libro "Sinceramente", de Cristina Kirchner. Sin embargo, la noticia más relevante es que este es un fin de semana relativamente tranquilo. Es decir, que la Argentina no cayó al abismo tan temido. La historia de cómo se evitó ese derrumbe es muy ilustrativa de como funciona la dinámica política y económica en estas semanas, de los factores de poder involucrados y del rol que está teniendo el miedo al triunfo de Cristina Kirchner, que es mucho más trascendente de lo que parece.