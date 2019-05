En este escenario, la pérdida de fuerza del peronismo no kirchnerista no se debe solo a causa de un deterioro de la situación económica que pareciera incrementar las chances electorales de la ex mandataria, sino por su incapacidad para construir un liderazgo a nivel nacional, es decir, un candidato competitivo. Las contiendas electorales son, básicamente, procesos por los cuales un candidato se convierte en presidente. En este sentido, y mirando hacia adentro del peronismo, el electorado no puede identificarse con ningún candidato, porque estrictamente no lo hay.