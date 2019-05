Pero volvamos a la primavera alfonsinista. Cuando salió no era encontrarlo en una Unidad Básica de la calle Venezuela, entre Luis Sáenz Peña y Virrey Cevallos, una casona vieja. Ahí funcionaba Intransigencia y Movilización Peronista, un espacio interno de escasa incidencia en el peronismo donde se cobijaba a todo lo que había sido la Tendencia; ex montos, ex integrantes del fallido Partido Peronista Auténtico, sumado al clan Saadi, que funcionaba de "mecenas". Punto para IMP con ojos de 2019: había dos mujeres como protagonistas, Nilda Garré y Susana Valle (la hija del general Valle).