No hace falta que nos detengamos sobre las dificultades que existen a la hora de saber cuándo un servicio es esencial o no lo es. ¿Cuál sería el motivo por el cual otros sindicatos no reclamarían el mismo tratamiento? La pretensión de fundar el tratamiento diferencial en la naturaleza esencial del servicio no tiene ninguna lógica, máxime cuando hablamos del recargo por el día feriado, recargo que se explica en nuestra legislación porque el trabajador se ve privado de un día para conmemorar un hecho relevante para nuestra comunidad. Ahora bien, es indiscutible que todo trabajador que presta servicios un feriado, sea en un servicio esencial o no, se ve afectado en la misma medida. Aquí es donde pierde sentido toda la excepción.