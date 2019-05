Steven Spielberg es uno de los grandes genios del cine. Podría incluso no filmar más y su carrera previa ya sería suficiente para figurar en la historia. Sin embargo, en sus declaraciones iniciales sobre las plataformas de streaming, no estuvo muy atinado. A principios de año, al director de La lista de Schindler no le pareció bien que Roma compitiera en los Oscar por haberla producido Netflix.