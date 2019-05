El Gobierno no esconde su desprecio por los que menos tienen. Elaboró una lista indignante de productos donde no hay calidad ni variedad alimenticia. Faltan frutas, verduras, carnes y pescado. Pero hay vino y cerveza. La mayoría de los productos son con base en harina, arroz y polenta. Cuando el problema del hambre aumenta todos los días, Mauricio Macri decide no escuchar y pide "aguantar" a costa del sufrimiento de los demás.