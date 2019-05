Por otro lado, ¿el decreto es retroactivo? Entendemos que el decreto no es retroactivo, pues son reglas procesales que es posible aplicar a las relaciones jurídicas en desarrollo. En efecto, las reglas de fondo son, entre otras, no robar y devolver lo robado, y esto no surge del decreto sino de otras reglas jurídicas anteriores al decreto. Este simplemente regula las acciones judiciales cuyo objeto es recuperar los bienes robados. El criterio de fondo es el mismo (se debe devolver lo robado); sin embargo, el decreto sí es innovador respecto de cómo hacerlo (trámite judicial simple y desatado del proceso penal).