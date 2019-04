"No lo grite, no lo cante, no se abrace", es la inolvidable advertencia de un conocido relator de fútbol cuando una jugada de gol todavía no se concretó. Iguales palabras debemos usar respecto del proyecto de reforma del Código Civil y Comercial, propuesto por una comisión que fue formada en marzo de 2018 por el Ministerio de Justicia de la Nación, y que ha presentado sus conclusiones en noviembre de 2018.