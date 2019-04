El acuerdo que difundirá el Gobierno este miércoles es una muestra de la preocupación oficial por acallar la discordia de gran parte de la población. ¿Lo logrará? ¿Las condiciones que ofrece le permitirá llegar indemne a las elecciones? Sin duda, es una estrategia política riesgosa. No la hicieron hasta ahora porque invadidos por la omnipotencia, creyeron que estaba todo resuelto para continuar en el poder. Los ha sorprendido, de pronto, el resultado adverso de algunos sondeos de opinión objetivamente recogidos. Si antes no lo sabían era porque estaban sumidos en cuestiones de gestión y no escucharon el clamor de la gente.