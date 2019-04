Esta foto del peronismo en ascenso, que incluye en algunos casos a variantes del kirchnerismo, y el descenso de Cambiemos no permite aún visualizar la aparición de la tercera fuerza que representa al peronismo alternativo o federal. Roberto Lavagna, quien, si por los indicios analizamos su candidatura, ya es candidato, dado que nadie alquila una gran oficina en el centro de CABA si no piensa presentarse, aún no ha logrado neutralizar las ambiciones de poder de Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, y así lograr ser el líder del sector.