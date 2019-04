La Argentina no hizo uso en ninguno de los casos del derecho que tienen los países de participar como tercera parte para efectuar un seguimiento de los conflictos comerciales. En el DS512, 21 miembros fueron terceras partes; en el DS534, 9 y, en el DS347 y 316, lo hicieron 6. En disputa por la ayuda doméstica en exceso de los compromisos asumidos por China, la Argentina no solo no fue querellante, sino que tampoco fue tercera parte. Este panel concitó la mayor atención con 28 países como terceras partes. Entre ellos se puede citar a Australia, Brasil, Paraguay y Canadá.