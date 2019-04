Desde hace tiempo que escucho hablar en relación a la especulación del campo, en momentos como los actuales donde se aguarda una campaña récord de granos y oleaginosas, que los productores no comercializarán su cosecha, y los exportadores no ingresarán los dólares que la economía necesita, especulando con mejores condiciones para hacerlo. Siempre, en esta situación, el dedo acusador estuvo dirigido al sector agropecuario. Pero vamos a demostrar con algunos ejemplos, que esto no es así, y muy lejos está el campo de no hacer un aporte a este difícil momento de la Argentina.