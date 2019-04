En el caso de Río Negro, quien ganó no fue el gobernador sino su delfín político. En la biblioteca de ciencia política se suele reconocer cierta tendencia o favoritismo a que quienes gobiernan ganen elecciones. Ahora bien, cuando quien ejerce el poder ya cumplió sus mandatos constitucionales, la historia es otra. El último tramo de un gobierno suele caracterizarse por cierta debilidad —conocida como "efecto de pato rengo" —, la cual puede incluso alterar el resultado de los comicios, propiciando un cambio de color político. Esto no pasó en la provincia patagónica, en donde Arabela Carreras, candidata del gobernador Alberto Weretilneck, obtuvo el 52% de los votos, dejando a 27 puntos de distancia a Martín Soria, el candidato alineado con el kirchnerismo e hijo del ex gobernador; y aún más lejos a Lorena Matzen, quien contaba con el apoyo de Cambiemos, pero que sin embargo obtuvo tan solo el 5% de los sufragios.