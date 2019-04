El Operativo Aprender es el punto de apoyo de esa herramienta a la que hace referencia el ex mandatario sudafricano. Sin medición de aprendizajes, mal puede un gobierno proponer y realizar los cambios que crea necesarios para mejorar sus políticas educativas. Los aprendizajes escolares son gestionables si se los conoce, y darlos a conocer es una acción política valiente y decidida, aunque no muestren resultados positivos. No hay peor ciego que el que no quiere ver.