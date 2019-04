Si uno mirara desde un lugar donde no estuviera condicionado por ninguna opinión preexistente, rápidamente se preguntaría: ¿Cómo llegamos a esto? A modo de síntesis comprensiva no hay que mirar al votante, que es quien hoy en día elige a los extremos, como el culpable. El voto no se define por un único componente, aunque, en general, prevalezca la cuestión emocional. Una persona a la hora de elegir atraviesa diferentes procesos que la llevan a tomar la decisión definitiva. Por eso, las causas hay que buscarlas en el sistema político y no en los ciudadanos, que, sea por la razón que sea, son víctimas de quienes conducen dicho sistema.