El caso de Dalila va más allá, porque no la expulsaron por ser una militante activa de la oposición, sino que solo bastó con ser amiga del activista Mario Félix Lleonart e hija del defensor de los derechos religiosos en Cuba, Leonardo Rodríguez Alonso. Las palabras que usó el régimen para justificar su despido es que tenía actitudes que se apartaban de "lo social y lo ético". Parece chiste, pero no lo es. Dalila ya no puede dar clases en ningún lugar de la isla.