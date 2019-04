Eligió una mezquita para crear más odio y división en las sociedades. Grabó su ataque bárbaro y dejó un manifiesto escrito para ganar fama. Pero el resultado fue diferente: se lo mantuvo sin nombre y el ataque terrorista hizo que tanto los musulmanes como los no musulmanes en Nueva Zelanda estuvieran más unidos que antes. Al declararlo terrorista y no solo un tirador, el gobierno tomó una posición clara de que no hacen ninguna diferencia entre un tirador árabe musulmán y un tirador blanco cristiano. Al poner un velo sobre la cabeza, las mujeres neozelandesas envían un mensaje claro de que las musulmanas son parte de Nueva Zelanda. La recitación del Sagrado Corán en el Parlamento, la cita del Santo profeta en el discurso del Primer Ministro de Nueva Zelanda, la llamada islámica de Azan que se transmitió por los medios de comunicación, son todas expresiones de condolencia y simpatía hacia los musulmanes. A través de gestos pequeños pero muy poderosos y claros, Nueva Zelanda conquistó los corazones de los musulmanes.