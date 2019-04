Cristina Kirchner no es corrupta, sino víctima de una persecución. Cristina Kirchner es buena, y jamás se quedó con un centavo que no fuese suyo. Si Néstor Kirchner montó un sistema de corrupción, Cristina Kirchner no lo sabía. Cristina Kirchner, a Julio De Vido, nunca lo quiso. Tampoco a Ricardo Jaime. Y menos a José López. Cristina Kirchner siempre fue el objetivo de una enorme banda de inteligencia paralela que abasteció a Elisa Carrió, Mariana Zuvic, Paula Olivetto, Margarita Stolbizer, Laura Alonso, fiscales, jueces y muchos dueños de medios y periodistas que se transformaron en piezas de una enorme conspiración para impedir que la ex Presidente pueda volver al poder.