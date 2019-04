Con el fin de la temporada y ya comenzado el otoño, una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos vuelve a tomar fuerza y protagonismo. El aumento de las tarifas tiene a los vecinos de marcha en marcha, con el objetivo de visualizar una realidad difícil y dura de sobrellevar: pagar los servicios básicos.

El grito de “no al tarifazo” no es la simple manifestación de descontento de algunos ciudadanos. Es una problemática real. Como advirtió el Defensor del Pueblo Provincial adjunto, Walter Martello, en los últimos tres años el aumento acumulado en las tarifas de gas llega al 2300 por ciento.

En Gran Buenos Aires, alrededor de noventa mil usuarios se desconectaron de la red de gas. Matías Barroetaveña, director del Centro de Estudios Metropolitanos destacó que el costo de las tarifas es una preocupación diaria: 7 de cada 10 lo viven como un problema para sus economías domésticas. La falta de certezas sobre de cuánto será la boleta de luz y gas amenaza cualquier proyecto personal.

Según datos recopilados por Defensoría, los mayores reclamos son originados por los servicios públicos, y no solo por los aumentos, sino también la calidad de las prestaciones, a pesar de que la decisión de aumentar las tarifas se fundó en la promesa de más inversión. Como expresó el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, esta estrategia fracasó. Lo que sí sucedió fue que hubo una transferencia de recursos a las empresas, y nadie las controla.

Si bien la inflación es un hecho, trasladar el costo a los usuarios no es la solución, y al mismo tiempo una violación a los principios de certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, que deben regir la aprobación de nuevas tarifas, establecidos por la Corte Suprema de Justicia para proteger los intereses económicos de los usuarios —derecho amparado en nuestra Constitución Nacional.

Aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos prevea que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así́ como a su familia, la salud y el bienestar, entre otras cosas, los salarios y las medidas que brinden atenuantes o soluciones no logran seguirle el ritmo a la problemática.

Por ejemplo, con respecto a la tarifa social de gas, los beneficiarios parecen disminuir en la misma medida en que las dificultades para tramitarla aumentan.

Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y titular de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), en el marco de la audiencia pública realizada para debatir el precio de las tarifas, resaltó la situación de muchos usuarios que no pueden pagar y terminan endeudándose, y advirtió sobre las dificultades a afrontar por las cooperativas y las mutuales.

En la ciudad de Mar del Plata, ante el cierre de comercios, aun en plena temporada, referentes de pymes han apuntado a los tarifazos como una de las causales centrales. No importa el rubro ni la magnitud del negocio, todos se ven perjudicados. Esta ciudad, de relevante importancia nacional, ha visto cerrar sus puertas a lugares icónicos.

Sin embargo, nuestra ciudad no es la única. Alberto Kahale, titular de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), explicó que en la provincia, todos los días cierran entre 20 y 25 locales, o industrias pequeñas.

La situación no va a resolverse por sí sola. Requiere de medidas estatales que permitan a los ciudadanos vivir dignamente, sin que el pago de los servicios básicos signifique un azar que repercute en la calidad de vida. El reclamo de tarifas justas no es más que algo a lo que se tiene derecho. Detrás de las exorbitantes boletas para pagar hay personas, familias, con sus realidades y sus necesidades. Es por ello que, al buscar soluciones para dicho conflicto, no olvidemos esta perspectiva.