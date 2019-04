La performance del peronismo, excepto en la provincia en Chubut en que Das Neves ejerció como gobernador y jefe del peronismo local, se vio perjudicada por un voto estratégico que prefirió abandonar a Cambiemos para sumarse a la mejor oferta provincial y evitar que el peronismo ganara. Es indudable que el esfuerzo de unidad realizado por sus dirigentes, con una activa participación de Cristina Kirchner, no genera hasta ahora una garantía suficiente para la victoria. Y en esto hay que distinguir que una cosa es la foto de Cristina acompañando a un aspirante a Gobernador o Legislador y otra cosa es Cristina candidata. Y que una cosa es como una candidata concentrada en el Instituto Patria y otra distinta es caminando la calle. Por supuesto que no desconocemos el monto de rechazo que provoca la dirigencia kirchnerista en una parte de la población, pero no parece que tenga otro camino que provocar las fronteras del voto.