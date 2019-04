Por su parte, los candidatos más cercanos al kirchnerismo y al PJ vienen obteniendo un resultado que los deja situados en un lugar competitivo de cara a las primarias nacionales. Alternativa Federal, y en particular Sergio Massa, pueden renovar esperanzas con los éxitos locales, y en particular con el de Chubut. Arcioni es un hombre muy cercano a quien Massa asistió para superar la crisis de la provincia tras la muerte de Das Neves. La semana entrante será el turno de la primaria de Entre Ríos. También allí el oficialismo local se avizora como favorito. En Entre Ríos no se podrá decir que Frigerio no haya hecho lo posible por dejar a flote la boleta amarilla.