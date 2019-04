La teoría suele ser esclarecedora en estos momentos de incertidumbre y reflexión retrospectivas para el radicalismo. Si la incógnita que sobrevuela es si la coalición existió en términos de gobierno, la respuesta es claramente "no". Sin embargo, ello no implica que esto no vaya a ocurrir. Como reza un refrán popular, "la necesidad tiene cara de hereje": el PRO, preso de sus propios dilemas y errores no forzados, necesita apelar a todos los recursos disponibles para conseguir la reelección.