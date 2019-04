Donde sí se obtuvo quórum con el concurso de todos los sectores de la oposición, incluido el bloque de Evolución Radical de Martín Lousteau, fue en Diputados. En la caliente sesión de este jueves se discutió durante seis horas pero no se pudo aprobar nada. El oficialismo trabajó para que no llegaran a la mayoría especial que demandaban los proyectos más urgentes. Graciela Camaño explotó a su modo: "No podemos seguir cobrando estas sumas de dinero mientras no hacemos un carajo". Daniel Lipovetsky le devolvió la estocada: "Está en su derecho a donar su sueldo".