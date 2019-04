Durán Barba es un consultor muy particular. Y no tiene problemas en decirle a Macri ni a ninguna figura central de Cambiemos cómo están las cosas y qué es lo que piensa. Las cosas, para él, están mal. Hoy Macri empata con Cristina Fernández y el gran peligro es que lleguen a las PASO con la ex presidenta triunfando, por ejemplo, 36 por ciento a 30 por ciento. Durán piensa que ese resultado afectaría mucho al plan económico, y repercutiría, negativamente, en la primera vuelta electoral. Durán Barba tampoco comparte la idea de que Cristina es la mejor candidata para ganar en primera vuelta pero la peor para la segunda, porque pierde seguro. El consultor dice "se es buen candidato o se es mal candidato. Se gana o se pierde. Y punto".