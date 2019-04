El caso de Alberto Samid, a quien un tribunal acaba de ordenar su detención por no presentarse a un juicio oral donde lo acusan de evasión fiscal agravada, es el más reciente, pero no el último. Samid está acusado de integrar una asociación ilícita junto a otras nueve personas. La banda se ocupaba de la compra y venta de carne pero no pagaba el Impuesto al Valor Agregado. Además lo acusan de faenar y comercializar ganado en negro, otra vez, evadiendo el pago de impuestos.