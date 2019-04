Otra observación nos obliga a preguntarnos si las obras nos liberarán definitivamente de riesgos graves frente a eventos extremos como el de 2013, o los menores de 2002 y 2008 que también provocaron catástrofes. Ni que decir de "lluvia máxima probable" que calculan los expertos, superior a la del 2A. La respuesta ya harto conocida es un rotundo no. No hay espacio para relajarse en la preparación de las autoridades y la población sencillamente porque no hay obra capaz de protegernos de esos eventos extremos.