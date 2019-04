En este día, y en este contexto, me gustaría destacar la importancia que tiene la verdad, por sobre los rumores, las operaciones sucias y las grandes maniobras de algunas organizaciones políticas que quieren y necesitan volver al poder. Además me gustaría recordar a Raúl Alfonsín, uno de los pocos que se opuso a la guerra, aunque sabía que su postura no le aportaba votos, y que su pensamiento estaba yendo a contramano de la mayoría de la opinión pública del país.