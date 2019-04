Ayer tuve una conversación apasionante con un precandidato a presidente por Alternativa Federal: Miguel Angel Pichetto. Es un dirigente distinto. Controvertido. Políticamente incorrecto. Anoche, después de ratificar,e que estaba seguro de que Macri podría ir preso una vez que termine su mandato, y que eso era consecuencia de la judicialización de la política, me dio otra respuesta que tuvo fuerte impacto en la audiencia. Contestó con un "No. No me parece tan grave" cuando le pregunté si no la parecía grave la pobreza extrema que había en el conurbano bonaerense.