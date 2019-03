¿Entonces? Nuevos tiempos. No más horas de guardia, no más vivir colgado de balcones para instalar cámaras de dudosa nitidez, no más micrófonos direccionales, como el que usaba Gene Hackman en La conversación, (filmada por Francis Ford Coppola y estrenada en 1974), para captar conversaciones ajenas en las plazas. Su personaje, el espía Harry Caul, termina espiado y en la última escena destroza su departamento en busca de un micrófono. Termina loco, enajenado, tocando su saxo sobre un disco clásico de bebop.