En mi constante búsqueda del crecimiento personal, he visto casos así y he recibido comentarios de personas que no tienen suficiente confianza en sí mismas para alcanzar sus sueños. Pero, cuando las dudas asaltan, la confianza nos asiste. Debemos cultivar la confianza y estudiar las dudas, porque son disparos de iluminación o miedo. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo al fracaso?